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رئيس التحرير التنفيذي لـ"الفجر" المصري يشكر داعمي الموقع في أزمته الأخيرة

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اليمن العربي - خاص 0 تبليغ

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رئيس التحرير التنفيذي لـالفجر المصري يشكر داعمي الموقع في أزمته الأخيرة

الجمعة 11 أكتوبر 2019

رئيس التحرير التنفيذي لـ

الخليج 365 - خاص

عبر الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع "الفجر"، عن شكره لكل من دعمه ووقف معه ومع الموقع في الأزمة التي شهدها مؤخرًا، بسبب الحملة التعسفية التي شنها موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ضد المؤسسة المصرية.

 

وكتب الدكتور ثابت منشورا له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، قال فيه: "شكرا لكم جميعا، مظاهرة حب ودعم من مصر والعالم العربي، أسعدني جدا الدعم المتوقع من كافة أجهزة الدولة المصرية ومؤسساتها.. شكرا لزملائي في الفجر الورقي وبوابة الفجر".

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وأضاف: "ما زاد من سعادتي تلقي اتصالات دعم من عدد من الوزراء والإعلاميين العرب".

 

الجدير بالذكر أن الحملة التي نفذها "فيسبوك" طالت الحسابات الرسمية لرئيس التحرير التنفيذي لموقع "الفجر"، وعدد من الشخصيات البارزة في الموقع.

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