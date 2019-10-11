شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي ينقل أسلحة وصواريخ إلى الحديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة) تواصل مليشيا الحوثي نقل السلاح والمتفجرات من عدد من المحافظات اليمنية وتخزينها وسط الأحياء السكنية في مدينة الحديدة ومختلف مديرياتها خصوصا في الجنوب والشرق. وأكدت مصادر عسكرية وشهود عيان لـ«الخليج 365» أن المليشيا عمدت أخيرا إلى نقل أسلحة وصواريخ من صنعاء وصعدة مستخدمة طريق الشام إلى وسط الحديدة بعد استيلائها على عدد من الأحواش ومخازن المواد الغذائية ومنازل أفرغت كونها تقع قرب مناطق التماس التي حولتها إلى مخازن للسلاح، رغم وقوعها وسط أحياء شمسان وزايد والسلخانة وشارع جمال، ووسط مدن زبيد وحيس والجراحي وبيت الفقيه. وذكرت المصادر أن انفجارات عنيفة شهدتها مديرية حيس في أحد مخازن السلاح، مؤكدة أن الانفجارات ظلت لساعة كاملة، فيما سحب الدخان غطت المنطقة. وأفادت أن 3 من مسلحي الحوثي قتلوا وأصيب 7 آخرون بجروح خطيرة في انفجارات المخازن، وأن الأسلحة التي انفجرت كانت في 3 منازل متجاورة في قرية بيت بيش شمال حيس. من جهة أخرى، كشف تقرير لمكتب حقوق الإنسان في محافظة ذمار أمس ارتكاب المليشيا 922 انتهاكاً ضد المدنيين خلال العامين الماضيين. ولفت التقرير الذي أعده مكتب حقول الإنسان بالشراكة مع منظمة شمول للإعلام وحقوق الإنسان إلى أن الانتهاكات توزعت بين جرائم القتل والإصابة بعدد 77 جريمة. وأفاد بأن جرائم الاختطافات والإخفاء القسري بلغت 357 جريمة بينها 20 جريمة تعذيب داخل السجون. وأكد أن 374 حالة انتهاك طالت الممتلكات العامة، و93 انتهاكا للممتلكات الخاصة.

تواصل مليشيا الحوثي نقل السلاح والمتفجرات من عدد من المحافظات اليمنية وتخزينها وسط الأحياء السكنية في مدينة الحديدة ومختلف مديرياتها خصوصا في الجنوب والشرق. وأكدت مصادر عسكرية وشهود عيان لـ«الخليج 365» أن المليشيا عمدت أخيرا إلى نقل أسلحة وصواريخ من صنعاء وصعدة مستخدمة طريق الشام إلى وسط الحديدة بعد استيلائها على عدد من الأحواش ومخازن المواد الغذائية ومنازل أفرغت كونها تقع قرب مناطق التماس التي حولتها إلى مخازن للسلاح، رغم وقوعها وسط أحياء شمسان وزايد والسلخانة وشارع جمال، ووسط مدن زبيد وحيس والجراحي وبيت الفقيه. وذكرت المصادر أن انفجارات عنيفة شهدتها مديرية حيس في أحد مخازن السلاح، مؤكدة أن الانفجارات ظلت لساعة كاملة، فيما سحب الدخان غطت المنطقة. وأفادت أن 3 من مسلحي الحوثي قتلوا وأصيب 7 آخرون بجروح خطيرة في انفجارات المخازن، وأن الأسلحة التي انفجرت كانت في 3 منازل متجاورة في قرية بيت بيش شمال حيس. من جهة أخرى، كشف تقرير لمكتب حقوق الإنسان في محافظة ذمار أمس ارتكاب المليشيا 922 انتهاكاً ضد المدنيين خلال العامين الماضيين. ولفت التقرير الذي أعده مكتب حقول الإنسان بالشراكة مع منظمة شمول للإعلام وحقوق الإنسان إلى أن الانتهاكات توزعت بين جرائم القتل والإصابة بعدد 77 جريمة. وأفاد بأن جرائم الاختطافات والإخفاء القسري بلغت 357 جريمة بينها 20 جريمة تعذيب داخل السجون. وأكد أن 374 حالة انتهاك طالت الممتلكات العامة، و93 انتهاكا للممتلكات الخاصة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثي ينقل أسلحة وصواريخ إلى الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.