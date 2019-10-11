شكرا لقرائتكم اشتباكات عنيفة شمال سوريا.. و"قسد" تستعيد قرية بتل أبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تتواصل الاشتباكات بوتيرة عنيفة بين القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، على محاور في محيط وأطراف منطقة تل أبيض بريف الرقة ومنطقة رأس العين، تترافق مع قصف تركي مستمر، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

واستعادت قوات سوريا الديمقراطية قرية اليابسة بمنطقة تل أبيض بعد ساعات من سيطرة القوات التركية عليها، وفق المرصد.

كما تمكنت من استعادة مواقع تقدمت إليها الفصائل الموالية لتركيا ومسلحين محليين في مدينة رأس العين.

كذلك قصفت قرى تركية واقعة عند الشريط الحدودي مساء الخميس، بينما رصد المرصد السوري تحليق لطائرات التحالف الدولي في سماء مدينة المالكية مساء الخميس.

سرقة ممتلكات مواطنين

من جهتها، جددت القوات التركية قصفها البري على مدينة القامشلي موقعة المزيد من الجرحى في صفوف المدنيين.

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إلى ذلك، علم المرصد أن مجموعة من الفصائل الموالية لتركيا تعرضت بالضرب والشتائم لأهالي قرية الدادات بمنطقة تل أبيض بعد سيطرتهم على القرية، وعمدت إلى سرقة ممتلكات مواطنين واعتقال آخرين.

وكانت الفصائل السورية الموالية لأنقرة قد أعلنت، الخميس، أن القوات التركية تحاصر مدينتي رأس العين وتل أبيض.

وقال متحدث باسم المعارضة السورية، الرائد يوسف حمود، إن بلدتي رأس العين وتل أبيض باتتا تحت الحصار الآن.

وتواصل تركيا هجومها في شمال سوريا ضد القوات الكردية الموالية للولايات المتحدة، لليوم الثاني، وهاجمت المنطقة بغارات جوية وقصف مدفعي.

كما أطلقت هجومها الجوي والبري بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، سحب القوات الأميركية من المنطقة القريبة من الحدود المتاخمة للقوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة، ما مهد الطريق أمام الهجوم التركي.