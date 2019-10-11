الداخلية : إحباط محاولة إستهداف أحد الإرتكازات الأمنية بالعريش

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الموجز
تمكنت قوات الأمن من إحباط محاولة إستهداف أحد الإرتكازات الأمنية بالعريش بعمل إنتحارى ومصرع منفذ الهجوم قبل أن يتمكن من تفجير حزام ناسف كان يحمله .
وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها عن مصرع منفذ الهجوم قبل أن يتمكن من تفجير حزام ناسف كان يحمله .
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