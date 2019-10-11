الداخلية : إحباط محاولة إستهداف أحد الإرتكازات الأمنية بالعريش

الموجز

تمكنت قوات الأمن من إحباط محاولة إستهداف أحد الإرتكازات الأمنية بالعريش بعمل إنتحارى ومصرع منفذ الهجوم قبل أن يتمكن من تفجير حزام ناسف كان يحمله .

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها عن مصرع منفذ الهجوم قبل أن يتمكن من تفجير حزام ناسف كان يحمله .