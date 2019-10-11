شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة شيرين فراج تتقدم بطلب إحاطة بشأن شهادات الإفراج عن واردات الأغذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النائبة شيرين فراج، طلب إحاطة بشأن قيام هيئة الطاقة الذرية بمشروع الكشف الإشعاعي بإصدار شهادات إفراج بشأن الإشعاع عن واردات الأغذية واللحوم والحيوانات بالمخالفة للقانون 7 لسنة 2010، والذى جعل الجهة الرقابية الوحيدة هى هيئة الرقابة الإشعاعية والنووية والمصرح لها بإصدار شهادات الإفراج فقط دون غيرها .

وأضافت فراج، أن تصريح المنسق العلمى للمشروع بهيئة الطاقة الذرية فى مؤتمر كما جاء على لسانه، بأنه "بعد الحادثة الإشعاعية فى روسيا سيقوم بالإفراج عن القمح، وأن زادت نسبة الإشعاع به حتى لا يترك الناس للجوع"، وهو منطق معيب ومخالف للقانون وقد عانت مصر من قبل فى حادثة تشرنوبل من دخول أغذية تتعدى بها نسب الإشعاع مما أدى الى انتشار أمراض السرطان.