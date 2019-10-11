كاتب سعودى فاضحا موقف الإخوان من الغزو التركى لسوريا: هل تكلمتم عن المشردين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح فهد ديباجى، الكاتب السعودى، الموقف الإخوانى من الغزو التركى فى سوريا، والانتهاكات التى تمارسها قوات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ضد السوريين.
وقال الكاتب السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر":"سؤال للإخوان والمؤلفة جيوبهم ، هل تكلمتم عن نزوح أكثر من 60 ألف حتى الآن منذ بدء معركة نبع الشر ؟ هل ذكرتم عدد القتلى في هذه العملية ؟ هل تستطيعون نشر المآسي ؟".
وتابع فهد ديباجى: "تركيا و أوردوغان وأتباعه تركوا كل الشجب والاستنكار العالمي وحصروه في السعودية.. هل بعد هذا الحقد شيء؟ أم أنه اعتراف ضمني بأنه السعودية هي رائدة العالم العربي والإسلامي؟ أم هي محاولة لاختراق الإجماع العربي ماعدا قطر؟ أم هو حصر للموقف العربي الرافض لعملية نبع الشر في السعودية؟".
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