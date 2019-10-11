شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة بالبرلمان بعد إيقاف اتحاد رفع الأثقال بسبب المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب سمير البطيخى، بطلب إحاطة بشأن استبعاد مصر من المشاركة فى دورة الألعاب الأوليمبية المقررة إقامتها العام المقبل، فى العاصمة اليابانية طوكيو، على خلفية اكتشاف حالات جديدة للمنشطات بين صفوف المنتخب الوطنى الذى شارك مؤخرًا فى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب.

وطالب عضو مجلس النواب، استدعاء كافة الأطراف المعنية بالمنظومة الرياضية تحت القبة، للوقوف على هذه الأزمة التى ألقت بظلالها على الرياضة المصرية، ومحاسبة المقصرين فى الاتحادات الرياضية عن هذه الكارثة التى سبق وأن حذرت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب منها خلال السنوات السابقة، وصدر توصيات بذلك حينذاك.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك توعية من قبل رؤساء الاتحادات للاعبين حول كل ما يتعلق بالمنشطات، سواء فى شكلها المباشر، أو فى أى صورة أخرى أو فى أدوية أخرى أو ما شابه، وذلك لزيادة الوعى وعدم الوقوع فى هذه الكارثة مرة أخرى.

الجدير بالذكر أن الاتحاد المصرى للأثقال تعرض للإيقاف مؤخرًا بسبب العينات الإيجابية الـ7 التى ظهرت فى بطولة أفريقيا 2016، قبل أن يمهل الاتحاد الدولى مصر 3 أسابيع للتقدم بملف استئناف لتقديم أدلة مقنعة من أجل الاكتفاء بالغرامة ورفع الإيقاف.