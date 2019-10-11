شكرا لقرائتكم خبر عن معارض قطرى: أسرة حمد بن خليفة جردت قطر من عروبتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جابر الكحلة المرى، المعارض القطرى، أن أسرة حمد بن خليفة آل ثانى جردت قطر من عروبتها وألبستها عباءة مصالحهم الخاصة، وتتمكن فى التطبيع والتقارب الإيرانى ودعم أردوغان ومطامعه فى الوطن العربى فى العراق وسوريا.

وقال المعارض القطرى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن كل عدو للأمة سوف تجد حمد بن خليفة آل ثانى خلفة، فهو الذى بدأ بوالدة ثم أمن دول الجوار الخليجية والدول العربية، كل من يستهدف الأمة العربية والإسلامية الصهاينة والفرس والعصملى كل هؤلاء هدفهم الرئيسى أراضيه وثروات الوطن العربى، ولم يجدوا حكومة عربية وإعلاما عربيا يدعم مخططاتهم من الداخل إلا حكومة تميم وإعلامه.

وكان وزير الدفاع التركى خلوصى أكار، أبلغ نظيره القطرى خالد بن محمد العطية، بسير العدوان التركى على سوريا أو ما يطلق عليها عملية "نبع السلام" التى أطلقتها بلاده للتوغل بمنطقة شرق الفرات السورية، وقال إن قطر أعلنت دعمها للعملية.