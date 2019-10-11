السفير المصري بباريس: الكنيسة القبطية "وطنية" ولها مواقف مشرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أكد السفير إيهاب بدوي، سفير مصر بفرنسا، إن الكنيسة القبطية كنيسة وطنية ولها مواقف مشرفة، معربًا عن ترحيبه بزيارة قداسة البابا تواضروس الثاني لفرنسا.

جاء ذلك خلال استقباله لقداسة البابا بمقر السفارة بباريس.

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وقال السفير المصري: "أشكر قداستكم ونرحب بكم في السفارة الفرنسية وأشكر السيد السفير (جون كريستوف بوسيل مستشار الشئون الدينية لوزارة الخارجية الفرنسية) والسيد منير فخري عبد النور الذي له علاقات جيدة هنا في فرنسا".

وأضاف: "نرحب بالوفد المرافق لقداستكم ونشكر الكنائس الأرثوذكسية هنا في فرنسا أنبا أثناسيوس وأنبا لوقا ونشكره على استقباله لسفير مصر في ليون. ونشكر على وجه الخصوص الأنبا مارك هنا في باريس القريب لنا جغرافيا كما نشكر الأب جرجس لوقا لتعاونه ومحبته مع أبناء الجالية".

وقال: "أعتبر نفسي سفيرًا سعيدًا لأن فعلا مستوى العلاقات المصرية الفرنسية طيبة ومتميزة. وفيما يخص الكنيسة القبطية أعتز بها مثل كل المصريين لأنها كنيسة وطنية وهي أيضًا كنيسة قومية عربية ولها مواقف مشرفة".