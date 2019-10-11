"مصر للسياحة": 85 مليون جنيه أرباح لعام 2018

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبـ يوسف عفيفي:

أعلنت شركة مصر للسياحة، إحدى شركات القابضة للسياحة، تحقيق إيرادات بلغت نحو 963 مليون جنيه خلال العام الحالي ٢٠١٩/٢٠١٨، حيث بلغت مصروفات تشغيل 878 ونصف مليون جنيه أسفرت عن صافي أرباح بلغت 85 مليون جنيه.

وأشادت الدكتورة عادلة رجب رئيسة مجلس الإدارة، خلال اجتماع الجمعية العامة، بالنتائج التي حققتها الشركة، مشيرة إلى أن ذلك جاء بجهود جميع العاملين، موجهة الشكر إلى سامح سعد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، ورشاد رفاعي رئيس شركة مصر للسياحة السابق من إجراءات وجهود دفعت إلى تعظيم إيرادات الشركة خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩.

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وأكدت الدكتورة عادلة، وسامح سعد، الرئيس التنفيذي للشركة، أنهما يعملان كفريق واحد وأن وجودهما في مجلس الإدارة هو تفعيل لمباديء الحوكمة، والمهمة التي كلفا بها بدعم من الوزير هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام وميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق هي استكمال لإعادة الهيكلة الإدارية والمالية والفنية الذي كان بدأ في عهد رشاد رفاعي لزيادة الأرباح.

وتابعت: "وأعلنا أن دورهما أساسيا هو وضع استراتيجيات وسياسات وخطط تعيد لشركة مصر للسياحة اسمها العريق وتؤكد أهميتها في تقديم البرامج للسياحة المحلية والتي سيتم إطلاقها إلكترونيا بتطبيق هاتفي يستفيد منها المصريون والأجانب المقيمون والوافدون وسيتم الإعلان عنها قريبا، بجانب خدماتها السياحية من برامج ونقل للأفراد والحكومة والشركات الأخرى".

ويبلغ عدد العاملين بالشركة وفنادقها ٢٤٠٠ عامل وموظف، حيث تهدف الشركة إلى المحافظة عليهم واستغلال القوة العددية في إجراء تدريبات تحويلية وإعاده توزيعهم لسد العجز في قطاعات إنتاجية بما يرفع من إنتاجية الشركة وقد تم فعليا عمل عدد من البرامج تم البدء في تنفيذ بعضها لتحقيق المزيد من الإيرادات وتخفيض التكاليف بعد توليهما الإدارة في ٢٠١٩/٧/١، بالإضافة إلى عدد من المشروعات المزمع تحقيقها بالتعاون مع شركة إيجوث وبرعاية الشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة ميرفت حطبة التي دائما تقدم كل الدعم والتسهيلات للأفكار الجديدة المدروسة جيدا والتي قررت صرف 7 أشهر مكافأة للعاملين في الجمعية العمومية.