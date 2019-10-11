زاهي حواس يكشف أسرار معبد الأقصر لوفد أمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):
كشف عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، لوفد أمريكي رفيع المستوى، يزور معبد الأقصر عن تاريخ المعبد والاكتشافات الأثرية الموجودة به.
وقال حواس - خلال لقائه بالوفد - إنه انتهى من الموسيقى الخاصة بأوبرا توت عنخ أمون؛ وهي الأوبرا التي قام بتأليفها ووضع السيناريو لها الإيطالي "فرنشيسكو سنتاكونو"، والموسيقي "زيمبوني"، التي ستعرض في افتتاح المتحف المصرى الكبير، وفي الذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون الذي اكتشفتها هاورد كارتر في 4 نوفمبر 1922.
وأكد حواس أن المتحف المصرى الكبير يعتبر أهم متحف في القرن الحادي والعشرين، مشيرًا إلى أن الافتتاح سيكون على مستوى عالمي.
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