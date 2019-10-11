ليبيا.. استهداف تمركزات المسلحين في العزيزية

حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)

سيطر الهدوء على محاور القتال في ضواحي طرابلس أمس، بعد اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الليبي والمليشيات المسلحة. وقال عقيلة الصابر، عضو مكتب الإعلام في غرفة عمليات أجدابيا، لـ«الاتحاد» إن سلاح الجو الليبي نفذ غارات جوية على تمركزات الميليشيات المسلحة في ضواحي طرابلس.

وشنت مقاتلات غارات على تمركزات الميليشيات بمحيط معسكر اللواء الرابع بمنطقة العزيزية جنوب طرابلس، بالإضافة لاستهداف تمركزات مليشيات حطين الواقعة بمزرعة السويحلي بمنطقة الغيران في مدينة مصراتة غرب البلاد.

وتتبع ميليشيا حطين بشكل مباشر وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا، منذ عدة سنوات، وشاركت بفاعلية في معركة فجر ليبيا وعدة هجمات على مدن ومناطق الجنوب وعملية الشروق التي حاولت السيطرة على الهلال النفطي.

إلى ذلك، كشف مصدر استخباراتي ليبي لـ«الاتحاد» عن وصول منظومات دفاع جوي من تركيا وصواريخ مضادة للطائرات لدعم المليشيات المسلحة في مدينة مصراتة غرب البلاد. وأكد المصدر أن الميليشيات المسلحة نقلت منظومات الدفاع الجوي التركي إلى معسكر للمسلحين على الطريق الساحلي في مدينة مصراتة.

وفي طرابلس، تمكنت كتيبة طارق بن زياد التابعة للجيش الليبي من طرد ميليشيات مسلحة في منطقة الساعدية بضواحي طرابلس.

فيما فر مسلحون تابعون لميليشيات المسلحة من محور الخلة، جنوب طرابلس، بعد سيطرة قوات الجيش الليبي على الموقع ودحرت المليشيات.

ونشرت شعبة الإعلام الحربي صوراً توضح السواتر الترابية والحاويات التابعة للميليشيات في محور الخلة، الذين كانوا يختبئون ورائها قبل قدوم قوات الجيش الليبي تاركين أسلحتهم وآلياتهم هناك. يذكر أن الوحدات العسكرية التابعة للجيش الليبي تمكنت من دحر الميليشيات في محور عين زارة، وكبدتها خسائر فادحة، ما دفع الميليشيات للانسحاب والتراجع في المحور العسكري الأشرس في ضواحي طرابلس.

إلى ذلك، عاد أهالي منطقة السبيعة الواقعة جنوب العاصمة طرابلس، إلى منازلهم بعد إحكام سيطرة قوات الجيش على المنطقة وفرض تأمين كامل عليها، وطرد الميليشيات منها.

بدوره، نفى المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري الأنباء المتداولة بشأن إسقاط طائرة تابعة للجيش الليبي. وقال المسماري إن مسرح عمليات القوات المسلحة الليبية في المنطقة الغربية يمتد من سرت شرقاً إلى زوراة غرباً، مشيراً إلى بدء تقلصه لصالح قوات الجيش، لافتا إلى أن مقاتلات سلاح الجو جاهزة للتعامل مع أي تهديد أمني في الشرق أو الجنوب أو الشمال.

وأكد اللواء أحمد المسماري إلى أن قوات الجيش تسير بخطى ثابتة خلال اليومين الماضيين، للسيطرة بالكامل على منطقة العزيزية، مشيرا إلى أن القوات تسيطر على منطقة أولاد تليس بالكامل، وهي الطريق الوحيد الرابط بين مدينة غريان وطرابلس.

من جانبها، أعلنت مديرية أمن ترهونة غرب البلاد تخريج دفعة جديدة من أفراد الشرطة بساحة تدريب معسكر المدينة، بحضور مساعد الشؤون الأمنية ورئيس قسم التدريب بالمديرية. يأتي ذلك في ظل الاستعداد الكبيرة التي تقوم بها قوات الجيش لتأمين مدينة ترهونة بشكل كامل، واستعادة دور المؤسسات الأمنية والشرطية في المدينة التي تعد أحد أبرز المدن الداعمة للجيش في ضواحي طرابلس.