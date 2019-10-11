الحكومة الجزائرية: «الرئاسية» المخرج الوحيد للوضع الحالي

محمد إبراهيم (الجزائر)

اعتبرت الحكومة الجزائرية أن العدد الكبير من المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر المقبل، هو دليل على الثقة في أن الانتخابات هي المخرج الوحيد للوضع الحالي. وقالت الحكومة الجزائرية على لسان حسان رابحي، وزير الاتصال (الإعلام) الناطق الرسمي للحكومة، في تصريحات له أمس إن «العدد الهائل للمرشحين لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل يعكس التوافق التام الموجود ضمن المجموعة الوطنية أي الشعب الجزائري، وكذلك ثقتهم أن الانتخابات هي المخرج الوحيد والأسلم للوضعية التي تعيشها البلاد».

وأعلنت السلطة المستقلة للانتخابات أن عدد المرشحين المحتملين الذين سحبوا استمارات الترشح للرئاسة بلغ حتى الآن 137 شخصاً، إلا أن أياً منهم لم يقدم بعد ملف ترشحه بعد استيفاء الشروط، فيما من المقرر غلق باب الترشح يوم 25 أكتوبر الجاري ويحتاج المرشح الرئاسي إلى جمع 50 ألف توقيع من المواطنين، إضافة إلى تقديم أوراق أخرى، منها شهادة الجنسية والشهادة الجامعية.

وقال رابحي «الانتخابات هي السبيل الوحيد للمرور بالبلاد إلى ما يتمناه الجميع من استقرار وطمأنينة»، مؤكداً أن كل ما يرتبط بإعداد وتنظيم الانتخابات واستقبال نتائجها هو من شأن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تتمتع بكامل الصلاحيات والاستقلالية في تدبير كل الأمور ذات الصلة بالانتخابات».

يأتي ذلك، فيما نشر الجريدة الرسمية الجزائرية أمس 3 قرارات للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تتعلق بتنظيم العملية الانتخابية من خلال تحديد كيفيات إعداد القوائم الانتخابية وبطاقة الناخب وتصويت الجزائريين بالخارج.

وقال محمد شرفي، رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، إنه سيتم الفصل في قرار تمديد موعد مراجعة القوائم الانتخابية في وقت لاحق، حيث يخضع الأمر للدراسة القضائية. وأوضح أن تمديد فترة مواعيد مراجعة القوائم الانتخابية جاء بسبب الإقبال الكبير للشباب في اليوم الأخير للفترة ذاتها.

وفيما لم تبدأ بعد الحملات الانتخابية، فإن حرب البيانات والملصقات المزيفة المنسوبة للمرشحين قد بدأت، فبعد أن تبرأ عز الدين ميهوبي مرشح حزب التجمع الوطني الديمقراطي «الأرندي» من ملصق انتخابي منسوب له يحمل إساءة لمعالم الجزائر الشهيرة، نفت حملة المرشح المستقل عبد المجيد تبون،شعارات منسوبة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت حملة تبون، إن شعار الحملة الانتخابية سيتم الكشف عنه لوسائل الإعلام، بعد اعتماد الترشح من السلطة المستقلة للانتخابات.