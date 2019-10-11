حملة تكميم أفواه ضد الأتراك المعارضين للعدوان على شمال سوريا

أنقرة (وكالات)

شنّت السلطات التركية، أمس، حملة تكميم أفواه ضد المواطنين الأتراك المعارضين لعدوان نظام أردوغان في عمق الأراضي السورية، من خلال تعقب محتوى التواصل الاجتماعي واعتقال صحافيين ومتظاهرين في أنحاء متفرقة من البلاد.

وبدأت قوات الأمن التركية تعقب محتوى وسائل التواصل الاجتماعي الذي تعتبره مناهضاً للعملية العسكرية.

وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أن إجراءات قانونية بدأت ضد 78 شخصاً، دون أن يتضح على الفور ما إذا كان جرى توقيف أيٍ منهم.

ويعيد هذا للأذهان ما قامت به الشرطة التركية خلال العملية العسكرية على بلدة عفرين في عام 2018، عندما جرى توقيف المئات وتم اعتقال بعضهم رسمياً.

واعتقلت السلطات التركية رئيس موقع إخباري تابع للمعارضة في إطار حملة قمع ضد منتقدي العملية العسكرية التي تشنها أنقرة في شمال سوريا، بحسب مدير الموقع.

وأكدت أنه تم اعتقال هاكان ديمير رئيس موقع «بيرجون» اليساري، بعد اتهامه بـ«تحريض الشعب على الكراهية والعداوة» بسبب رسالة بعث بها على تويتر.

وواجه الموقع انتقادات شديدة على الإنترنت، بعد أن ذكر أن مدنيين قتلوا في غارات تركية على مواقع للأكراد في سوريا.

وذكرت الشرطة أنها فتحت 78 قضية ضد أفراد بسبب نشرهم «دعاية إعلامية» ضد العملية.