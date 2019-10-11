خبراء لـ«الاتحاد»: العملية التركية محاولة «احتلال فاشلة»

أحمد عاطف وعبدالله أبوضيف وشعبان بلال (القاهرة)

اعتبر خبراء ومحللون سياسيون أن بدء تركيا العملية العسكرية شمال شرقي سوريا هو احتلال واستعمار واضح، مؤكدين صعوبة نجاح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في استكمال بناء المنطقة الآمنة التي أعلن عنها في ظل اعتراض العديد من الدول عليها وتهديدات ترامب الواضحة.

وقالوا في تصريحات لـ«الاتحاد» إن على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته في مواجهة التوغل التركي، لافتين إلى أن أردوغان يحاول الهروب من أزماته الداخلية بما يفعله من الخارج.

وأكد تورغوت أوغلو، المحلل السياسي التركي، أن قرار النظام التركي التوغل شمال سوريا لضرب الأكراد له هدف سياسي، مشيراً إلى أن القرار العسكري يجيء ضمن حالة استقطاب جبهة الداخل ومحاولة صناعة عدو خارجي متوافر في جماعة الأكراد التي يحاول أردوغان بشكل دائم استغلالها لتحقيق أهدافه السياسية الداخلية، خاصة بعد تراجع شعبية النظام التركي وتعدد الانشقاقات الداخلية في حزب العدالة والتنمية.

وأضاف أوغلو، في اتصال هاتفي لـ«الاتحاد»، أن على المجتمع الدولي مواجهة التوغل من قبل نظام أردوغان في سوريا، موضحاً أن العملية العسكرية ستنهك الاقتصاد التركي لتحقيق أهداف سياسية لأردوغان ولحزبه الذي بدأ يعاني الشيخوخة والانشقاقات من القادة داخل الحزب، وعلى رأسهم رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو وعلي باباجان، وغيرهم من القيادات التي بدأت في إنشاء احزاب لمهاجمة سياسات أردوغان في الداخل أو الخارج، ما يشير إلى مدى الفساد الذي يعيشه النظام التركي الحالي.

وقال الدكتور كرم سعيد، الباحث المصري المتخصص بالشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات، إن الموقف الدولي فيما يخص العملية التركية في الشمال السوري غير واضح حتى الآن، مؤكداً أن تهديد الرئيس الأميركي بتدمير الاقتصاد التركي حال قيامها بأي عمليات يقابله انسحاب تدريجي للقوات الأميركية من مدن الشمال السوري.

وأشار الباحث في الشأن التركي إلى صعوبة نجاح تركيا في تأسيس منطقة آمنة على عمق 35 كيلومتراً في الشمال السوري، مؤكداً أن هذه العملية هي عملية نوعية الهدف منها تقليص نفوذ الأكراد في الشمال السوري، وفي شرق الفرات خاصة بعد نجاح الأكراد هناك في تأسيس حكم ذاتي وهذا الأمر يقلق تركيا، خوفا ًمن إغراء أكراد تركيا.

وقال المحلل السياسي السوري إبراهيم كابان إن المجال الجوي للشمال والشرق السوري أصبح مفتوحاً أمام الطائرات التركية بعد الانسحاب الأميركي.

وشدد كابان في تصريحات لـ«الاتحاد» على أنه يعتقد أن المجتمع الدولي ينظر متفرجاً لأن الموافقة لهذه العملية التركية جاءت بعد حصولها على ضوء أخضر من أطراف دولية.

وأكد المحلل السياسي السوري أن احتلال المنطقة وتدميرها هي عملية احتلال واضحة وتأثيرها سوف تكون كارثية، حيث يتواجد أكثر من 3 ملايين النسمة في المنطقة. وأوضح كابان أن الهجوم توسع من منطقة الأبيض باتجاه رأس العين، وأيضاً تجاه القامشلي.