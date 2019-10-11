أردوغان يُساوم الأوروبيين.. المليارات أو المهاجرون!

أنقرة (أ ف ب)

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، بفتح أبواب أوروبا أمام ملايين اللاجئين، رداً على الانتقادات الأوروبية للهجوم التركي الجاري حالياً في شمال شرق سوريا.

وقال أردوغان، في خطاب ألقاه، في أنقرة: «أيها الاتحاد الأوروبي، تذكر: أقولها مرة جديدة، إذا حاولتم تقديم عمليتنا على أنها اجتياح، فسنفتح الأبواب، ونرسل لكم 3.6 مليون مهاجر».

وتزعم تركيا، أن لديها 3.6 مليون لاجئ سوري على أراضيها، وهو ما تشكك فيه مراكز أبحاث أوروبية، وتراجع تدفق المهاجرين من تركيا إلى أوروبا بشكل كبير، بعد الاتفاق المبرم بين أنقرة والاتحاد الأوروبي في 2016.

وانتقدت الدول الأوروبية بشدة، العملية العسكرية التي شنتها تركيا، أول أمس، في شمال شرق سوريا، ضد وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها أنقرة «إرهابية»، والمدعومة من الغربيين، لأنها كانت القوة الرئيسية التي حاربت تنظيم «داعش».

وتابع أردوغان: «يقولون إنهم سيجمدون ثلاثة مليارات يورو وعدوا بها تركيا في إطار اتفاق حول الهجرة»، مضيفاً: «سنواصل طريقنا، لكننا سنفتح الأبواب أمام المهاجرين».