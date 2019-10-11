ترامب: أنقرة ستدفع الثمن غالياً

واشنطن (الاتحاد)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، إنه سيدمر اقتصاد تركيا إذا قضى التوغل التركي في سوريا على السكان الأكراد بالمنطقة.

وفي رده على سؤال لأحد الصحفيين عما إذا كان يخشى من أن يقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على القضاء على الأكراد، قال ترامب «سأمحو اقتصاده إذا حدث ذلك».

وقال الرئيس الأميركي «أتمنى أن يتصرف بعقلانية»، مضيفاً: «سنرى كيف سيقود هذه العملية، إذا ما فعل ذلك بشكل جائر، فسيدفع ثمناً اقتصادياً باهظاً».

وتابع الرئيس الأميركي: «سأسحق اقتصادهم لو حصل ذلك»، في تكرارٍ لتهديدات أطلقها في بداية الأسبوع.

ومن جانبه، رجح المحلل السياسي الأميركي عمر لمراني، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن تُطبق الولايات المتحدة على تركيا قانون «مواجهة خصوم أميركا عبر العقوبات»، إضافة إلى عقوبات اقتصادية أخرى، خصوصاً في أعقاب العدوان التركي على الشمال السوري.

وأوضح لمراني، وهو كبير المحللين السياسيين لدى مركز «ستراتفور» للأبحاث، أن العدوان يمثل خطراً كبيراً على الاقتصاد التركي، المكبل أساساً بديون ثقيلة، والذي لا يزال يواجه تداعيات الركود الاقتصادي الذي أصابه في نهاية عام 2018.

وقال لمراني: «إن العقوبات الأميركية ستكون لها تداعيات جسيمة على اقتصاد تركيا، وخصوصاً عملتها الهشة، وسيواجه أردوغان نتائج سياساته التي أهملت الاقتصاد، وسيرى إلى أي حد سيتدهور اقتصاده وعلاقاته مع الولايات المتحدة».