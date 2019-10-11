مصر والأردن تحذران من تداعيات العدوان التركي على شمال سوريا

أحمد شعبان (القاهرة) أدانت كل من مصر والأردن، أمس، العدوان التركي على شمال سوريا، بينما بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن بالقاهرة أحدث مستجدات الأحداث بالمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وحذر السيسي من تداعيات العدوان التركي التي وصفها بـ«السلبية» على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية، ومسار العملية السياسية، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وعلى الاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها.

وأكد خلال مباحثاته مع العاهل الأردني في القاهرة، أمس، على رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا، الذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية.

ومن جانبه، أكد العاهل الأردني الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين ويعزز العمل العربي المشترك. وطالب الأردن، أمس، بوقف الهجوم التركي على مناطق الأكراد فوراً، معبراً عن إدانته لكل «عدوان» يهدد وحدة سوريا.

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