اليمن.. حملة أمنية شاملة لتأمين وادي حضرموت

حضرموت (الاتحاد)

أطلقت السلطات الأمنية في وادي حضرموت، وبإشراف من التحالف العربي بقيادة السعودية، أمس، حملة أمنية واسعة، لترسيخ الأمن والاستقرار، وتعقب العناصر الإرهابية والخارجة عن النظام والقانون، في مديريات الوادي والصحراء شمال شرق اليمن.

وأفاد مصدر، في شرطة الوادي لـ«الاتحاد»، أن عدداً من الوحدات الأمنية التابعة للقوات الخاصة وشرطة النجدة والأمن العام والمرور، انتشرت في أنحاء متفرقة من مدينة سيئون مركز وادي حضرموت، ونصبت عدداً من النقاط التفتيشية، إلى جانب تسيرها دوريات أمنية متنقلة في أنحاء متفرقة من المدينة، موضحاً أن التحركات الأمنية في المدينة جاءت لتنفيذ خطة أمنية شاملة، تهدف إلى إعادة الأمن والاستقرار، وتعقب العناصر المطلوبة أمنياً.

وأشار المصدر، إلى أن الحملة الأمنية تهدف إلى تعقب السيارات المشتبه بها، التي تستخدمها العناصر الإرهابية لتنفيذ هجماتها داخل مناطق الوادي والصحراء بحضرموت، إلى جانب منع حمل السلاح داخل المدن وخارجها.

وأوضح المصدر، أن قوات التحالف العربي في وادي حضرموت، تشرف على تنفيذ هذه الحملة التي جرى تدشينها في سيئون، وسوف تنتقل إلى باقي مديريات الوادي والصحراء، موضحاً أن جهوداً أمنية تركز على التصدي لأية تحركات للخلايا الإرهابية، التي عاودت الظهور، وتنفيذ عمليات إجرامية في بعض مناطق الوادي.