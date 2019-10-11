كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: زوجة دبلوماسي أمريكي تتسبب في وفاة شاب بريطاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن حادث سير تسببت فيه زوجة دبلوماسي أمريكي، أودى بحياة شاب بريطاني كان "مأساويا"، مبديا قناعته بأن سببه يعود إلى اختلاف نظام المرور في البلدين.

وأوضح الرئيس الأمريكي، في تصريح صحفي أحدث صدى واسعا في وسائل الإعلام، إن المرأة التي استعانت بعد الحادث بحصانتها الدبلوماسية للهروب من المملكة المتحدة كانت تقود سيارتها في الاتجاه الخاطئ، مضيفا: "هذا يمكن أن يحدث، هناك طرق مختلفة، أمور كهذه تحدث. لا أقصد بأن ذلك حدث معي، لكن مثل هذه الحوادث حصلت".

وذكر ترامب، أن مسؤولين في إدارته سيتحدثون قريبا مع المرأة ليدرسوا "هل يمكن فعل أي شيء"، مرجحا إمكانية عقد لقاء بين زوجة الدبلوماسي ووالدي الشاب، الذي يبلغ من العمر (19 عاما)، الذي قتل جراء الحادث.

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غير أن أحد المصورين التقط صورة لوثيقة يحملها للرئيس الأمريكي أثناء مؤتمر صحفي، وهي تنص على أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أبلغ نظيره البريطاني دومينيك راب، بأن المرأة لن تعود إلى المملكة المتحدة.

وأفادت وسائل إعلام بأن سيارة السيدة الأمريكية المدعوة آن ساكولاس الباغلة من العمر (42 عاما) اصطدمت ليلة 27 أغسطس بالدراجة النارية، التي كان يقودها الشاب البريطاني هاري دان.

وأجرى وزير الخارجية البريطاني أمس مكالمة مع ترامب، حيث طالبه بمراجعة موقفه وإعادة المرأة إلى المملكة المتحدة لإجراء تحقيق معها وتحقيق العدالة.

بالتزامن مع ذلك، التقت عائلة الشاب الراحل وزير الخارجية البريطاني راب وأعربت عقب اللقاء عن غضبها وخيبة أملها.