كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأمريكي: قد نقوم بتوجيه ضربة مالية قوية لتركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأنه من الممكن أن يتخذ قرارا بتوجيه ضربة مالية قوية ضد تركيا، أو إرسال آلاف الجنود إلى سوريا.

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي، في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع اتدوينات القصيرة "تويتر"، قال فيها إنه "يعرض 3 خيارات لحل العملية العسكرية، التي أطلقتها تركيا شمالي سوريا ضد الأكراد".

وأوضح ترامب، أن التوسط من أجل التوصل لاتفاق دائم بين تركيا والأكراد، سيكون أحد الخيارات الثلاثة المتاحة أمام الولايات المتحدة عقب العملية العسكرية التركية.

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا "لدينا ثلاثة خيارات: إرسال آلاف الجنود والفوز عسكريا، أو توجيه ضربة مالية قوية لتركيا وفرض عقوبات، أو التوسط للتوصل لاتفاق بين تركيا والأكراد".

وكان ترامب قد حذر في تصريحات سابقة من الآثار المترتبة على تركيا، بسبب العملية العسكرية في سوريا.

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وقال ترامب، للصحفيين يوم أمس الأربعاء "سأذهب إلى أكثر بكثير من العقوبات، أوافق على العقوبات وحتى الإجراءات الأشد من العقوبات".

وكرر ترامب، أنه سيدمر الاقتصاد التركي إذا شنت أنقرة هجوما على الأكراد.

وكانت وزارة الدفاع التركية، قد أعلنت في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، بدء عملية برية في الشمال السوري شرق الفرات، وبدأت القوات التركية بقصف واجتياح المناطق المتاخمة للحدود، التي تقع تحت سيطرة مسلحي "قوات سوريا الديمقراطية".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم أمس الأربعاء، إطلاق الجيش التركي والجيش السوري الحر عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) شمال شرقي سوريا، مؤكدا على أن هدف العملية القضاء على الممر الإرهابي شمال شرقي سوريا.

​وقال الرئيس التركي في تغريدات على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عملية نبع السلام ضد وحدات حماية الشعب وتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) شمالي سوريا".