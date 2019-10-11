كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأمريكي: هناك 3 خيارات للرد على تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مساء اليوم الخميس: "لقد هزمنا 100% خلافة داعش، ولم يعد لدينا أي قوات في المنطقة، التي تتعرض للهجوم من قبل تركيا، في سوريا، ولقد قمنا بعملنا على أكمل وجه!، الآن تهاجم تركيا الأكراد، الذين يقاتلون بعضهم البعض منذ 200 عام".

وقال الرئيس الأمريكي: "لدينا واحد من ثلاثة خيارات: إرسال الآلاف من القوات والانتصار عسكرياً، أو ضرب تركيا بشدة مالياً وفرض عقوبات، أو التوسط بين تركيا والأكراد!".

وهذا هو الوعيد الثاني خلال 24 ساعة، حيث وجه الرئيس الأمريكي التهديد إلى تركيا، في وقت سابق من الخميس، بمزيد من العقوبات الاقتصادية إذا لم تحترم "قواعد اللعبة" في سوريا، مشيراً إلى أن تركيا ستضرر مالياً بشدة إذا لم تلتزم بالقواعد.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن "تركيا كانت تخطط منذ فترة طويلة لمهاجمة الأكراد، لكنهم كانوا يقاتلون منذ زمن".

Advertisements

وتابع: "ليس لدينا جنود أو عسكريون في أي مكان بالقرب من منطقة الهجوم، أحاول إنهاء الحروب، التي لا نهاية لها". كما أكد على أنه يحاول التحدث إلى الطرفين.