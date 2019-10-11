كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السلطات الأمريكية تعتقل رجلين على صلة بمحامي "ترامب" الشخصي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صرحت السلطات الأمريكية، اليوم الخميس، بأنها قامت باعتقال رجلي أعمال كانا يساعدان محامي الرئيس دونالد ترامب في تحقيق بشأن نائب الرئيس السابق جو بادين، بتهمة تقديم أموال أجنبية لمرشحين أمريكيين وللجنة انتخابية مؤيدة للرئيس الأمريكي.
وقال الادعاء في مانهاتن، مساء اليوم، إن رجلي الأعمال ليف بارناس وإيجور فرومان احتجزا بتهمة الارتباط بقضية جنائية اتحادية تخص قوانين تمويل الحملة، وفق وكالة "رويترز".
وكان الاثنان من بين المانحين للجنة جمع تبرعات لصالح "ترامب"، وقال جولياني محامي ترامب إنهما "ساعداه في مسعاه للتحقيق بشأن بايدن وابنه هانتر".
وجاء اعتقال الرجلين في الوقت، الذي يجري فيه مجلس النواب، الذي يقوده الديمقراطيون تحقيقا تمهيدا لمساءلة الرئيس الجمهوري، ويتعلق التحقيق بطلب ترامب من رئيس أوكرانيا في اتصال هاتفي في يوليو تموز التحقيق مع بايدن وهو منافس ديمقراطي محتمل في انتخابات الرئاسة عام 2020.
وبارناس رجل أعمال أوكراني وفرومان مستثمر عقاري ولد في روسيا البيضاء، وتقول تقارير إعلامية عديدة إنهما ساعدا في تقديم جولياني لدوائر سياسية أوكرانية عليا.
حمل نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، بعنف على الرئيس دونالد ترامب، المهدد بإجراءات عزل، معتبرا أنه "تهديد" للولايات المتحدة، واتهمه "بخيانة" بلده و"تقويض الدستور".
بايدن يهدد ترامب
وفس وقت سابق، قال بايدن، الذي كان يلقي خطابا قاسيا في نيوهامشير: إن "ترامب يقوض الدستور ولا يمكننا أن نسمح له بالاستمرار في ذلك".
وأضاف بايدن، الذي كان نائبا للرئيس في عهد أوباما، وقد يكون خصم ترامب في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2020: "لحماية دستورنا وديمقراطيتنا ومبادئنا الأساسية، يجب أن يستهدف بإجراءات عزل".
وتابع أن ترامب "خان" بلده ويشكل "تهديدا"، فيما رد ترامب في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بتعليق مقتضب، وكتب "مثير للشفقة".