كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأوكراني يأمل في الاتفاق على موعد انعقاد القمة بصيغة "نورماندي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب فلاديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني، مساء اليوم الخميس، عن تطلعه في أن يتم الاتفاق على موعد انعقاد القمة بصيغة "نورماندي" الأسبوع المقبل، آملاً في أن يتم ذلك في نوفمبر المقبل.

قال الرئيس الأوكراني، خلال لقاء صحافي، إن الاجتماع حول "صيغة النورماندي"، أعتقد أننا سنحصل على الموعد الأسبوع المقبل، ونحن سوف نعرف ذلك، أعني...أعتقد أن الاجتماع سيكون هذا العام، وأعتقد أنه سيكون في نوفمبر.

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هذا وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، أنه لا يخطط للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأن "الكل ضد هذا"، إلا أن هناك حاجة لمثل هذا اللقاء من أجل تسوية الوضع في دونباس.

وسبق أن عرض فلاديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني، على نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، عقد لقاء في مينسك بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء بريطانيا تيريزا ماي، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وذلك لمناقشة قضيتي "لمن القرم؟" و"من هو الغائب في دونباس؟".

ويذكر أن "رباعية نورماندي" الخاصة بتسوية الوضع في أوكرانيا كانت قد تشكلت في صيف عام 2014 في إقليم نورماندي، شمال غربي فرنسا، أثناء الاحتفالات بذكرى مرور 70 عاما على إنزال قوات التحالف في الحرب العالمية الثانية إلى الشاطئ الفرنسي، وتبحث "صيغة نورماندي" بمشاركة كل من روسيا، وفرنسا، وألمانيا، وأوكرانيا، تسوية الوضع في أوكرانيا.