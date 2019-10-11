حريق مستودع “الطوبيسات”…السلطات المحلية: 12 حافلة التهمتها النيران وخدمات النقل غدا عادية باستثناء النقل المدرسي

كشفت السلطات المحلية لولاية جهة الدار البيضاء – سطات، عن حصيلة حافلات النقل الحضري التي التهمتها النيران، مساء يومه الخميس، بمستودع لحافلات النقل الحضري كائن بمنطقة “المعاريف” بعمالة مقاطعات الدار البيضاء – أنفا.

وأفادت السلطات أن الحريق تسبب في إلحاق خسائر مادية بما يناهز 12 حافلة، نصفها عبارة عن مَرْكَبات قديمة وموضوعة خارج الخدمة، حيث تمكنت مصالح الوقاية المدنية، من تطويق وإخماد الحريق، دون أن يخلف أية إصابات بشرية.

وأفاد المصدر ذاته، أنه باستثناء بعض الاضطرابات التي يحتمل أن تطال يوم غذ بعض الحافلات المخصصة للنقل المدرسي، فإن خطوط النقل الحضري الأخرى لن تلحقها أي تغييرات استثنائية، حيث ستُستأنف غذا صباحا بشكل منتظم وبصفة اعتيادية.

هذا وقد تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن أسباب وملابسات اندلاع هذا الحريق.