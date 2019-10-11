نعمات عبد الله خير.. أول امرأة على رأس المؤسسة القضائية في السودان

أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم الخميس، تعيين أول امرأة على رأس المؤسسة القضائية إضافة إلى نائب عام جديد.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن المجلس المكون من 11 عضوا قام بتعيين القاضية في المحكمة العليا، نعمات عبدالله خير رئيسة للقضاء، وتاج السر علي في منصب النائب العام.

ويندرج تعيين خير في إطار توجه السلطة الانتقالية السودانية لتحقيق توازن بين الجنسين في المناصب العليا، خاصة وأن السودانيات كن على الجبهة الأمامية للانتفاضة التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل.

ومدد المجلس اليوم الخميس، حالة الطوارىء التي فرضت في 22 فبراير لثلاثة أشهر أخرى.

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وكان فرض حالة الطوارىء من قبل البشير آخر محاولة منه لوأد الاحتجاجات ضده التي أخذت بالاتساع لتتحدى قبضته الحديدية على الحكم منذ ثلاثة عقود.

وشكل تدهور الأوضاع الاقتصادية السبب الرئيسي للحركة الاحتجاجية قبل أن يطيح الجيش بالبشير في 11 أبريل.

وشرع السودان في إجراءات المرحلة الانتقالية بموجب اتفاق لتقاسم السلطة تم توقيعه في 17 غشت بين قادة الاحتجاج والجنرالات.

وأدى اعضاء المجلس السيادي المشترك العسكري المدني اليمين لإدارة شؤون البلاد في مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا.