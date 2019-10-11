ألسنة النيران تتعالى في سماء البيضاء…حريق مهول حوَّل حافلات المدينة إلى رماد-فيديوهات

ماتزال عناصر الوقاية المدنية، تُحاول السيطرة على ألسنة اللهب التي التهمت مستودع حافلات “medina bus” للنقل الحضري ليلة يوم الخميس، فيما يتخوف أهالي المنطقة والسكان المجاورن من امتداد النيران إلى مناطق أخرى خصوصًا محطات البنزين المجاورة.

وقال مصدر “اليوم24″، إن أسباب اندلاع الحريق ماتزال مجهولة، في حين أنّ رجال المطافئ لم يسطروا بعد على الحريق كليًا، وبدأت ألسنة النيران في اللتهام الحافلات منذ ساعات من عشية يوم الخميس،ونقل شهود عيان أنّ المستودع الحافلات يقع بشارع “الروداني” بحي المعاريف وسط البيضاء.

وسارع مسؤولي الشركة، بإخراج العشرات من الحافلات من داخل المستودع، خصوصًا تلك التي لم تصلها النيران، وأوفدت الوقاية المدنية تعزيزات جديدة للسيطرة على الحريق بشكل كامل في أقرب وقت.