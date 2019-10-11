مسؤول أمريكي: تركيا ستواجه خسائر دبلوماسية ومالية ضخمة

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب يسعى لإيجاد أرضية مشتركة للتوصل لوقف إطلاق النار في سوريا.



وأضاف المسؤول الأمريكي، أن واشنطن ستكبد تركيا تكلفة دبلوماسية ومالية ضخمة حال التصرف في سوريا بشكل غير متناسب وغير إنساني.

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وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي عن 3 خيارات للرد على العدوان التركي في شمال شرقي سوريا.

وأضاف ترامب، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، "لدينا واحد من ثلاثة خيارات: إما إرسال الآلاف من القوات والفوز عسكريا، أو فرض عقوبات اقتصادية على أنقرة، أو التوسط في صفقة بين تركيا والأكراد لإنهاء الأزمة!".

والأربعاء الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شن عملية عسكرية أطلق عليها "نبع السلام" في شرقي الفرات شمال شرقي سوريا، وهو ما اعتبره مراقبون "عدوانا وانتهاكا" لسيادة ذلك البلد الذي يعاني ويلات الحرب منذ سنوات.

ووصلت حصيلة ضحايا اليوم الأول للعدوان التركي على شمال شرقي سوريا إلى 30 قتيلا بينهم 8 مدنيين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، كما قتل 7 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية وأصيب 33 آخرون.