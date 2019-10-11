الان تتابع الخارجية الأمريكية: نتشاور مع حلفائنا في السعودية حول العدوان التركي في سوريا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن قلقة جدا وتعتبر العملية العسكرية التركية سيئة جدا. وأضافت: نتشاور مع حلفائنا في السعودية حول العدوان التركي في سوريا”. وتابعت: “الخطوط الحمر الأميركية تشمل “التطهير العرقي للأكراد”.

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