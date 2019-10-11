"اردوغان يبيد اكراد سوريا" يشعل تويتر مجددًا

الخميس 10 أكتوبر 2019

القوات التركية

الخليج 365 - خاص

لقي وسم #اردوغان_يبيد_اكراد_سوريا، تفاعلا غير عادي من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي من دول عربية مختلفة إزاء العنف الذي تنتهجه أنقرة بحق الشعب.



وقال البيت الأبيض الأمريكي، يوم أمس، بأنه يتوقع من تركيا الوفاء بكل التزاماتها في الوقت الراهن.

وأكد البيت الأبيض إنهم مستمرين بمراقبة الوضع التركي ومواقفها عن كثب.

وجاء ذلك في نبأ عاحل وفق ما أوردته قناة العربية قبل قليل.

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ومن جانب آخر ، سحبت الولايات المتحدة بين 50 ومائة جندي من نقاطهم على الحدود الشمالية مع تركيا. وبدت هذه الخطوة بمثابة تخل ملحوظ عن المقاتلين الأكراد، الذين شكلوا حليفاً رئيسياً لها في قتال تنظيم «داعش». إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب نفى ذلك في تغريدة أمس.

ورصد "الخليج 365" أبرز التعليقات وردود المغردين حول الهاشتاق، ننشرها فيما يلي:

رميح: أردوغان يعلن بدء العملية العسكرية نبع السلام زين ما سماها نبع الحنان، وقبل فترة بسيطة كان ينتقد دفاع السعودية عن حدودها وعن اهل اليمن من الهجمات الحوثية الإيرانية #اردوغان_يبيد_اكراد_سوريا.

مقاتل سعودي: للأسف الشعب السوري ذاق الأمرين اكيد ترامب اعطي الضوء الأخضر له وهذا بعد سحب أمريكا قواتها كل الدول تسعى لمصالحها في ارض عربية للأسف #اردوغان_يبيد_اكراد_سوريا.

راشد: اردوغان_يبيد_اكراد_سوريا شباب العراق الثائر على موعد في يوم الجمعه اللهم أنصرهم على أعدائهم .. وعودة العراق العربي الى عروبته.

مريم: #اردوغان_يبيد_اكراد_سوريا الاكراد اهل حق ودائما اهل الحق منتصرون.