السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل قام وفد من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن صباح اليوم بزيارة لمنطقة "الكشر" الواقعة في مديرية مشرعة وحدنان بمحافظة تعز ، وذلك تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن إنشاء مدرسة أساسية وثانوية في المنطقة .
الوفد الذي يرأسه نجيب حميد ممثل البرنامج السعودي ضم فريق فني وهندسي لمعاينة موقع المشروع والتأكد من توفر مقومات تنفيذه ونجاحه بما في ذلك مساحة الارض المتاحة التي سيقام عليها المشروع وإمكانية وصول مواد البناء بسهولة ويسر إلى المكان ومقدار الطاقة الاستيعابية للطلاب المتواجدين في المنطقة المستفيدة من هذا المشروع .
وعلى هامش الزيارة التقى وفد البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن بممثلين عن السلطة المحلية في محافظة تعز وناقش معهم سبل التنسيق والتعاون لإنجاح هذا المشروع مع الشروع في الخطوات الاولى للتنفيذ والمتمثلة في استقبال ملفات شركات المقاولات المتقدمة لمناقصة تنفيذ المشروع.
وكان سعادة السفير محمد آل جابر المشرف العام للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قد شارك عبر تغريده له في حسابة على تويتر تقريرا تلفزيونيا يسلط الضوء على واقع التعليم في احدى قرى صبر جنوب مدينة تعز مستعرضا بعض المشاهد لعشرات الطلاب والطالبات الذين يتلقون تعليمهم في العراء ، حيث لا يتوفر اي مبنى او فصل مدرسي ، فضلا عن الاحتياجات الاساسية للمعلمين الذين يضطرون لاستخدام خزانات المياه التالفة للكتابة عليها اثناء شرح الدروس للطلاب .
رافق وفد البرنامج السعودي الشيخ عارف جامل وكيل المحافظة والذي اشاد بدورة بمبادرة البرنامج السعودي في تنفيذ مثل هذة المشاريع الخدمية والتنموية ، موجها شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهدة الامير محمد بن سلمان على ما يقدموه لليمن بشكل عام، ومحافظة تعز بشكل خاص .
كانت هذه تفاصيل خبر البرنامج السعودي للتنمية وإعادة إعمار اليمن يصل مدينة تعز في أول زيارة له تنفيذا لتوجيهات ملك المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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