lbc: الافراج عن شاب بعد اختطافه في زحلة وسلب سيارته

افادت قناة الـ "lbc" عن "اختطاف الشاب (د. ن. ت) من زحلة مساء اليوم لبعض الوقت قبل أن يتم الإفراج عنه في دورس بعد سلب سيارته"، مشيرة الى ان "الشاب يخضع لفحوصات طبية في أحد ​مستشفيات​ ​بعلبك​".

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