تعرض مواطن لعارض صحي داخل مجمع تجاري في ​فردان​ -بيروت، وعلى الفور، توّجه عناصر ​الدفاع المدني​ الى المكان على متن دراجة الإسعاف Moto ambulance للتمكن من تقديم الاسعافات الاولية اللازمة، وقد تم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج.

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كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني نقل مواطنا الى المستشفى بعد تعرّضه لعارض صحي بأحد المجمعات التجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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