“الأسود” يخوضون آخر حصة تدريبية بوجدة قبل مواجهة ليبيا

خاض المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، آخر حصة تدريبية قبل المباراة الودية التي ستجمعه يوم غد الجمعة بالمنتخب الليبي.

وركز وحيد هاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني، خلال هذه الحصة التدريبية التي أقيمت على أرضية الملعب الشرفي بمدينة وجدة على وضع آخر اللمسات على المجموعة قبل مباراة يوم غد.

وعرفت هذه الحصة التدريبية التي شارك فيها جميع اللاعبين المنادى عليهم، باستثناء المصابين منهم، حضور وسائل الإعلام.

يشار إلى أن لقاء يوم غد سينطلق على الساعة السابعة مساء.، وسينقل مباشرة على قناة “الرياضية” الفضائية.