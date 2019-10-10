خاض المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، آخر حصة تدريبية قبل المباراة الودية التي ستجمعه يوم غد الجمعة بالمنتخب الليبي.
وركز وحيد هاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني، خلال هذه الحصة التدريبية التي أقيمت على أرضية الملعب الشرفي بمدينة وجدة على وضع آخر اللمسات على المجموعة قبل مباراة يوم غد.
وعرفت هذه الحصة التدريبية التي شارك فيها جميع اللاعبين المنادى عليهم، باستثناء المصابين منهم، حضور وسائل الإعلام.
يشار إلى أن لقاء يوم غد سينطلق على الساعة السابعة مساء.، وسينقل مباشرة على قناة “الرياضية” الفضائية.
كانت هذه تفاصيل خبر “الأسود” يخوضون آخر حصة تدريبية بوجدة قبل مواجهة ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.