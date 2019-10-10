رعب في الدار البيضاء.. اندلاع النيران في مستودع للحافلات وسط المدينة -صور

اندلع حريق مهول مساء اليوم الخميس، في مستودع حافلات النقل الحضري.

وحسب مصدر “اليوم24” من عين المكان، اندلعت النيران وسط المستوع على مستوى شارع الروداني في الدار البيضاء، حيث تحاول عناصر الوقاية المدنية في هذه الأثناء السيطرة على الحريق.

ولا تزال أسباب اندلاع الحريق مجهولة إلى حدود كتابة هذه الأسطر، فيما يعيش المواطنون المجاورون، والحاضرون في عين المكان حالة من الرعب، خوفا من انفجار الحافلات، ووصول ألسنة النيران لمحطات البنزين المجاورة.

Advertisements