بوتين: روسيا تمتثل لمطالب الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس في تصريحات تلفزيونية إن روسيا تمتثل بشكل تام لمطالب الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا).

وذكرت الوادا الشهر الماضي أنها بدأت إجراءات عدم امتثال ضد الوكالة الروسية عقب فحص بيانات ضخمة حصلت عليها في يناير كانون الثاني الماضي.

وأكدت الوادا الثلاثاء الماضي أنها تلقت ردودا من السلطات الروسية على أسئلة بشأن تضارب البيانات لكنها لم تكشف النقاب عن المدة الزمنية لاكتمال إجراءات عدم الامتثال.