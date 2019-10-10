شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوثة الأمريكية: تركيا ستواجه عواقب وخيمة والان مع التفاصيل

حذرت المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، تركيا من أنها ستواجه عواقب وخيمة لهجومها على المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا إذا لم تعمل على حماية السكان واحتواء تنظيم داعش.

وقالت كيلي كرافت للصحافيين بعد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا “ستكون هناك عواقب للتقاعس عن الالتزام بقواعد حماية المدنيين الضعفاء والتقاعس عن ضمان عدم استغلال داعش لهذه الأفعال للعودة”.