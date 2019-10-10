الرئيس الروسي يجري زيارة رسمية لدولة الإمارات الأسبوع المقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة دولة إلى الإمارات الثلاثاء المقبل، يبحث خلالها مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

الزيارة تهدف إلى تعزيز مجالات التعاون المشترك بين البلدين في مختلف القطاعات الحيوية، في إطار الشراكة الاستراتيجية الموقعة بينهما خلال العام الماضي.