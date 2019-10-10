بريطانيا وأيرلندا ترجحان التوصل لاتفاق بشأن بريكست

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الأيرلندي ليو فارادكار إن بوسعهما التوصل إلى "اتفاق محتمل" بشأن بريكست، وفقا لبيان مشترك.

وجاء في البيان الذي نشره فارادكار في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "إن المحادثات التي جرت اليوم الخميس كانت "مفصلة وبناءة".

وعقد جونسون وفارادكار اجتماعا في بركنهيد (شمال غرب بريطانيا) قرب ليفربول، وأكدا أنهما "لا يزالان يؤمنان بأن بلوغ اتفاق هو في صالح الجميع".

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وأضاف البيان "أن المحادثات بين الجانبين ستستمر، وأن فارادكار سيطلع مسؤولي الاتحاد الأوروبي على المباحثات الأخيرة".

ولم يبق إلا أسبوع قبل قمة أوروبية حاسمة لتجنب خروج لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.



وفي هذا السياق، أمهل الاتحاد الأوروبي لندن حتى الجمعة لتقدم إليه تسوية مقبولة حول الحدود، تمهد لخروج منظم بعد أكثر من 3 أعوام من استفتاء يونيو/حزيران 2016.

وتبقى أيرلندا قضية محورية مع عدم توافق لندن وبروكسل على كيفية تجنب العودة إلى حدود فعلية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، التي ستبقى عضوا في الاتحاد الأوروبي.

ولم يوضح جونسون وفارادكار ماهية العمل الذي سيقومان به لتجاوز النقاط الخلافية.