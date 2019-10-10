مسؤولة ليبية لـ"العين الإخبارية": أسرى مرزق يعانون أوضاعا مأساوية

كشفت عتيقة جمعة محمد، عضوة المجلس البلدي بمرزق الليبية، عن تواصل المجلس البلدي مع كافة المنظمات الإنسانية والسياسية في ليبيا، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة الهلال الأحمر المحلية والدولية، لمحاولة حلحلة أزمة المدينة دون جدوى.

وأكدت "عتيقة" في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" أنها تواصلت مع المبعوث الأممي غسان سلامة بشكل شخصي، وأعطته قائمة من إعداد المركز البلدي بأسماء وصور أسرى عرب المدينة عند المرتزقة التشاديين للتوسط للإفراج عنهم أو تحسين أوضاعهم دون جدوى.

وأوضحت عضوة المجلس البلدي بمرزق الليبية أن مصائر المختطفين من عرب مدينة مرزق لدى المرتزقة التشاديين غامضة، لافتة إلى أن عددهم بلغ 21 شخصا اقتادتهم العصابات الإجرامية قسراً إلى مناطق مجهولة.

وشددت على أن أحوالهم الإنسانية، وفق ما يصل إلى أبناء المدينة، سيئة للغاية، خاصة أنهم يعانون من إصابات متفاوتة؛ أبرزهم عبدالله أحمد سعد الذي يعاني من إصابة في الصدر، وأخوه محمد مصاب في قدمه، بالإضافة لأربعة مسنين فوق السبعين من عمرهم.

وأضافت أن بعض الأطراف يتاجرون بقضية مدينة مرزق، متمنية الاهتمام بالمهجرين قسريا قائلة: "القضية وطن تعرضت إحدى مدنه لاجتياح من عناصر إرهابية وخارجة عن القانون".

المختطفون

وأمدت عتيقة "العين الإخبارية" بقائمة أسماء المختطفين من أهالي مرزق، من قبل المرتزقة التشاديين والعصابات الإجرامية، والتي تضمنت 5 مسنين هم: (صالح عيسى السحبو، ومحمد حسن السحبو، ومحمد علي الدريحو، وحمد علي دابو، ومحمد محمد علي عمران، بالإضافة إلى الأخوين (أيمن، وأحمد محمد الطنيب)، والأخوين (محمد وعبدالله أحمد سعد) وكل من حمزة محمد زايد الخير، وأشرف أبوبكر الطنيب، وعبدالرحيم تنتون، وعمر حميد الدسوقي، ومبروك السنوسي الدسوق، وصالح رمضان ثريا، وجمال رمضان محمد حسن، ومحمود الأمين أبوالخيرات، ومسعود ميلاد عثمان).

وحول أحوال المختطفين يقول أحد ذوي الأسرى لـ"العين الإخبارية" إن وضع أبنائهم الإنساني، إن كانوا أحياء، حرج لأبعد الحدود.

مشيرا إلى أن من بين الأسرى مسنين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري وضغط الدم، بالإضافة إلى أن أحد الأسرى يعاني من مرض (الصرع)، الأمر الذي قد يزيد الأوضاع تفاقما.

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وحول زيارة ذوي المختطفين لهم قال المصدر –الذي لم يفصح عن اسمه: "إنه لم يتجرأ أحد منا على زيارة المدينة أو حتى التفكير في الأمر نتيجة التهديدات التي تصلنا مرارًا من مليشيات حماية الجنوب التابعة لحكومة الوفاق".

وقفة اجتجاجية

من جانبهم، نظم "حراك مرزق وحق العودة بكرامة" ببلدية سبها جنوبي ليبيا، الخميس، وقفة احتجاجية بشأن وضع نازحي المنطقة وتهجيرهم من منازلهم نتيجة أحداث مرزق الأخيرة.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية ناشطو المجتمع المدني وأهالي مرزق المهجّرون المقيمون بسبها، معبرين من خلالها عن صرخات استغاثة، والنظر للوضع الذي تخاذلت فيه الجهات المعنية بالدولة الليبية تجاه التخفيف من معاناتهم والنظر للحلول بحق العودة لمدينتهم بكرامة، وفق بيان لـ"حراك مرزق وحق العودة بكرامة".

وطالب مهجرو مرزق، في الوقفة الاحتجاجية، بضرورة الكشف عن مصير المختطفين البالغ عددهم 21 شخصا من عرب مرزق، الذين اقتادتهم العصابات الإجرامية قسراً جراء أحداث مرزق الأخيرة.

واستنكر المحتجون تهميش الحكومات والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، للأزمة التي تمر بها مرزق، مطالبين بفتح تحقيق دولي بمشاركة كافة المنظمات الدولية والحقوقية.

كما طالب مهجرو مرزق النائب العام الليبي بفتح تحقيق شامل مع كل المتورطين في الأعمال العدائية التي وقعت على عرب مرزق، والعمل على سرعة الكشف عن مصير المختطفين من أبناء المدينة وتسليمهم لأهلهم وذويهم، مع الإسراع بتطهيرها من بقايا فلول المرتزقة التشاديين وعناصر تنظيم داعش.

واجتاحت مدينة مرزق مليشيات أعلنت تبعيتها لحكومة الوفاق تحت ما يعرف بـ"قوة حماية الجنوب" يوم 17 أغسطس/آب الماضي، حيث شهدت المدينة أعمالا انتقامية؛ منها تهجير ما يقارب 1000 عائلة من المدينة.