انتفاضة ضد تركيا وأسعار النفط في نشرة "العين الإخبارية" المسائية

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الخميس 10 أكتوبر/تشرين الأول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تجدون: أردوغان يهدد أوروبا: سنطلق عليكم اللاجئين السوريين، المقاومة الإيرانية تكشف خريطة تدخلات طهران لإخماد احتجاجات العراق، قطر تخالف الإجماع الدولي وتؤيد علنا العدوان التركي على سوريا.

كما تقرأون أيضاً: ترامب يؤكد مقتل صانع قنابل تنظيم القاعدة باليمن، العدوان على سوريا.. العالم ينتفض ضد «مغامرات» أردوغان، "النواب الليبي" يطالب مجلس الأمن بوقف العدوان التركي على سوريا.

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أما في الاقتصاد فتطالعون: إنتاج إيران النفطي يقبع عند أدنى مستوى في 35 عاما، عدوان أردوغان على سوريا.. الليرة التركية ترتجف مجددا، ترامب: الصين تريد إبرام اتفاق تجاري أكثر مني.

رياضيا تتابعون: إنجاز عمره 81 عاما يغري راموس بالمشاركة الأولمبية.

وفي الفن: محمد إمام يجسد "أسطورة الجيش المصري" في فيلم جديد.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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