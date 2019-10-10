ترامب يضع 3 خيارات للرد على تركيا بينها إرسال قوات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن واشنطن لديها ثلاثة خيارات للرد على العدوان التركي في شمال شرقي سوريا.

وأضاف ترامب في تغريدة على حسابه بموقع تويتر " لدينا واحد من ثلاثة خيارات: إما إرسال الآلاف من القوات والفوز عسكريا، أو فرض عقوبات اقتصادية على أنقرة، أو التوسط في صفقة بين تركيا والأكراد لإنهاء الأزمة!".

وتابع "لقد هزمنا تنظيم داعش الإرهابي ولم يعد لدينا أي قوات في المنطقة التي تتعرض للهجوم التركي في سوريا".

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ومضى ترامب قائلا: "لقد قمنا بعملنا تماما! الآن تهاجم تركيا الأكراد الذين يقاتلون بعضهم البعض منذ 200 عام".

والأربعاء الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شن عملية عسكرية أطلق عليها "نبع السلام" في شرقي الفرات شمال شرقي سوريا، وهو ما اعتبره مراقبون "عدوانا وانتهاكا" لسيادة ذلك البلد الذي يعاني ويلات الحرب منذ سنوات.





ووصلت حصيلة ضحايا اليوم الأول للعدوان التركي على شمال شرقي سوريا إلى 30 قتيلا بينهم 8 مدنيين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، كما قتل 7 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية وأصيب 33 آخرون.

وهذا ثالث هجوم تشنه تركيا على شمال سوريا، بعد هجوم أول في عام 2016 سيطرت بموجبه على مدن حدودية عدة، والثاني عام 2018 سيطرت خلاله على منطقة عفرين الكردية، متسببة بنزوح عشرات الآلاف من السكان.