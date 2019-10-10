مظاهرات في ألمانيا ضد العدوان التركي على سوريا

مظاهرات في ألمانيا رفضا للعدوان التركي على سوريا

نظم محتجون مظاهرات في 3 مدن ألمانية، الخميس، ضد العدوان التركي على سوريا.

في بريمن شمال ألمانيا شارك نحو 1400 شخص، احتجاجا على العدوان التركي، وفق ما نشره راديو المدينة المحلي على موقعه الإلكتروني.

وحسب بيان للشرطة الألمانية، فإن المتظاهرين تحركوا من محطة القطارات الرئيسية إلى سوق المدينة، في مسيرة رفعت لافتات من قبيل "لا للعدوان التركي".

ووزع المتظاهرون منشورات تحذر من الأزمة الإنسانية التي سيخلفها العدوان التركي شمالي سوريا، ومن تقوية شوكة "داعش" مجددا.

وفي مدينة دويسبورغ غرب البلاد شارك المئات في مسيرة ضد العدوان التركي جابت وسط المدينة.

وقال موقع "WAZ" الإخباري الألماني إن عناصر الشرطة رافقت المسيرة لتأمينها، فيما ردد المتظاهرون هتافات منددة بالعدوان التركي على سوريا وبسياسات رجب طيب أردوغان.

أما في مدينة شفيننغن جنوبي ألمانيا تظاهر العشرات حاملين الأعلام الكردية، وسط المدينة، تنديدا بالعدوان التركي على سوريا، وفق صحيفة سود كورير المحلية الخاصة.





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وتحرك المتظاهرون في مسيرة مرددين هتافات تطالب بالانسحاب التركي الفوري من سوريا.

والأربعاء، أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدوانا عسكريا على سوريا، أوقع عدة قتلى من المدنيين حتى الآن، وأدى لنزوح عشرات الآلاف.

بدوره، أدان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس العدوان التركي بشدة، وقال إن أنقرة تخاطر بزعزعة استقرار المنطقة، وتعزز موقف "داعش".





كان المرصد السوري لحقوق الإنسان كشف، الخميس، عن نزوح أكثر من 60 ألف مدني من مناطقهم شمال شرق سوريا جراء العدوان التركي.

وتواصلت عمليات النزوح من مناطق متفرقة شرق الفرات جراء العدوان التركي على المنطقة، حسب ما أكده المرصد السوري.

وباتت مدينة "الدرباسية" و"رأس العين" شبه خاليتين من سكانهما، عقب الاشتباكات العنيفة التي شهدتها بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات تركية معتدية على الأراضي السورية.

وقُتل 30 شخصا بينهم 8 مدنيين، وأصيب 33 في صفوف "قوات سوريا الديمقراطية" والجيش التركي بمنطقتي تل أبيض ورأس العين، في اليوم الأول للعدوان، حسب ما ذكره المرصد.

وأعلن مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، لاحقا، صد هجوم تركي شرقي نهر الجلاب، وتدمير 3 مركبات عسكرية، وقتل أكثر من 22 عنصرا من المهاجمين .

كما أوضح المتحدث باسم قوات "سوريا الديمقراطية" في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن القوات التركية تحاصر بلدتي رأس العين وتل أبيض شمال شرقي سوريا".

