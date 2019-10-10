"دبي الذكية" توفر استهلاك 74 مليون ورقة سنويا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشارك مؤسسة دبي الذكية في أسبوع جيتكس للتقنية بنسخته الـ39 للتعريف بأبرز مشاريعها وخدماتها وتطبيقاتها الذكية، واختارت المؤسسة شعارا لمنصتها "دبي لا ورقية".

وفي حديث لـ"العين الإخبارية" قالت موزة سويدان، مديرة إدارة الاستراتيجية والابتكار في "دبي الذكية"، إن المؤسسة تعمل مع الجهات الحكومية في دبي لتحويل جميع المعاملات والخدمات إلى رقمية بالكامل في غضون عام 2021، تنفيذا لـ"استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية"، التي أطلقها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لدبي، في فبراير/ شباط 2018.



ونجحت 15 جهة حكومية بإمارة دبي في توفير استهلاك 74 مليون ورقة سنويا ووقت قدره 3.5 مليون ساعة و335 مليون درهم، وذلك لرقمنة جميع المعاملات الحكومية الداخلية والخارجية مع المتعاملين، وبما يضمن أن جميع المعاملات لا تحتوي على أي ورق بنسبة 100%، ويأتي ذلك ضمن محور تقليص استخدام الورق ضمن الاستراتيجية.



وخلال جيتكس 2019 تم الإعلان عن توفير 88 خدمة من خلال تجارب متكاملة عبر تطبيق "دبي الآن" الموحد لجميع خدمات الجهات الحكومية الموجهة للمتعاملين، وقد قلل توفير هذه الخدمات رقميا عدد المرات التي يحتاج فيها الأفراد إلى زيارة مراكز خدمة المتعاملين سنويا من 23 إلى 9 مرات، ما يوفر 28 ساعة على الفرد سنويا.