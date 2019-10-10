الان تتابع ترامب: أمريكا قد توجه ضربة مالية قوية لتركيا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أمريكا قد تقوم بتوجيه ضربة مالية قوية لتركيا
أحبطت الولايات المتحدة، وروسيا، مشروع بيان يدين العدوان التركي في شمال شرق سوريا، وفقا لما ذكرته قناة العربية، نقلا عن الاناضول التركية.
وأمس الأربعاء، تقدمت 5 دول أوروبية بطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، من أجل مناقشة التطورات الأخيرة في شمال شرقي سوريا.
وتقدمت كل من بلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا والمملكة المتحدة، بطلب لعقد جلسة لمجلس الأمن، الخميس، لمناقشة التطورات الأخيرة شمال شرقي سوريا.
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