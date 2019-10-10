براجمات الصواريخ.. تجدد القصف التركي على محيط مدينة تل أبيض السورية

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أفادت تقارير تلفزيونية، مساء اليوم، عن تجدد القصف التركي على محيط مدينة تل أبيض الواقعة في منطقة الجزيرة شمال سوريا.

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كما لفتت إلى قصف براجمات الصواريخ عبر الحدود التركية السورية، وإطلاق قنابل ضوئية فوق المناطق الحدودية.

وكانت الفصائل السورية الموالية لأنقرة قد أعلنت، الخميس، أن القوات التركية تحاصر مدينتي رأس العين وتل أبيض.