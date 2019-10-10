أمطار القنفدة

وقال المركز في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”: نود أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير. الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة على أجزاء من مناطق الجوف، حائل والحدود الشمالية، القصيم، الرياض، الشرقية. في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

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كانت هذه تفاصيل خبر تحذيرات من هطول أمطار على أجزاء متفرقة من القنفذة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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