شكرا لقرائتكم هجوم تركيا.. مشاهد حصرية لنازحين يبيتون في العراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رصدت "العربية" صوراً من داخل أحد مراكز النازحين عند الحدود السورية التركية، عكست أوضاعهم المأساوية وهم يبيتون في العراء، هرباً من القصف التركي.

كما تحدث النازحون لـ"العربية" عن رحلة هربهم من القصف التركي وعن المعاناة التي يمرون بها.

وقد دفع الهجوم التركي على مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد شمال شرقي سوريا أكثر من 60 ألف مدني إلى النزوح من منازلهم، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس، إن حركة النزوح المستمرة منذ الأربعاء تركزت في المناطق الحدودية التي تتعرض للقصف التركي وتشهد اشتباكات، لافتاً إلى أن بلدتي رأس العين والدرباسية باتتا شبه خاليتين من السكان.