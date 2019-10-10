شكرا لقرائتكم الهجوم التركي متواصل.. وفيديو لتعزيزات إلى شمال سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصلت تركيا هجومها في شمال سوريا، ضد القوات الكردية الموالية للولايات المتحدة، الخميس، لليوم الثاني، وهاجمت المنطقة بغارات جوية وقصف مدفعي.

ومساء الخميس، دفعت أنقرة بتعزيزات عسكرية، وحملت ناقلات جند عناصر من فصائل سورية موالية لتركيا، إلى شمال شرق سوريا. وتبث "العربية.نت" فيديو يظهر التعزيزات في طريقها إلى الحدود.

وعلى وقع القصف التركي، فر السكان بأمتعتهم على متن سيارات وشاحنات خفيفة ومركبات نارية ثلاثية العجلات، فيما فر آخرون سيرا على الأقدام.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن عشرات الآلاف تحركوا، وحذرت وكالات الإغاثة من أن نصف مليون شخص قرب الحدود يواجهون الخطر.

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المشهد المؤلم والموجع كان معتادا لكثيرين ممن سبق لهم أن فروا من وجه هجوم عناصر تنظيم داعش قبل عدة سنوات.

وأطلقت تركيا هجومها الجوي والبري بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب سحب القوات الأميركية من المنطقة القريبة من الحدود المتاخمة للقوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة، ما مهد الطريق أمام الهجوم التركي.

من جانبها، قررت القوات الكردية وقف جميع العمليات ضد داعش من أجل التركيز على قتال القوات التركية، حسب ما قال مسؤولون أكراد وأميركيون.

ويهدف الهجوم التركي إلى تشييد ممر للسيطرة على طول الحدود - ما يسمى بـ"المنطقة الآمنة"- لإبعاد الميليشيات الكردية. مثل هذه المنطقة ستنهي استقلال الأكراد الجزئي في المنطقة وتضع الكثير من سكانها تحت السيطرة التركية. كما قالت أنقرة إنها تهدف إلى توطين مليوني لاجئ سوري، معظمهم من العرب، في المنطقة.