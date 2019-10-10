الداخلية: إحباط هجوم انتحاري على إرتكاز أمني بالعريش ومقتل منفذه

الموجز أعلنت وزارة الداخلية أن قوات الأمن تمكنت من إحباط محاولة إستهداف أحد الإرتكازات الأمنية بالعريش بعمل إنتحارى ومصرع منفذ الهجوم قبل أن يتمكن من تفجير حزام ناسف كان يحمله.

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